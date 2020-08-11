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    Главная / Торги / Закупка Картофелечистки "Абат" МКК-300 для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Закупка Картофелечистки "Абат" МКК-300 для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 07:0011.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154924Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154924

    Наименование закупки

    Закупка Картофелечистки "Абат" МКК-300 для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 17:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 234-04-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка Картофелечистки "Абат" МКК-300 для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 07:00 GMT +311.08.2020 07:0011.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154924Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Картофелечистки "Абат" МКК-300 для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    44 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603142 г. Нижний Новгород, ул Космическая 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки товара безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина картофелеочистительная МКК-300"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
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    418 071
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