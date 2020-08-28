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    Главная / Торги / Поставка труб стальных электросварных

    Поставка труб стальных электросварных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154923Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154923

    Наименование закупки

    Поставка труб стальных электросварных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 17:40

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ут._приказом_203_от_15.05.20.doc

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    7 752 784082

    Факс

    Адрес электронной почты

    msp@tog.tmb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пьянова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка труб стальных электросварных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.08.2020 12:00 GMT +328.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154923Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб стальных электросварных

    Начальная цена

    90 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тамбовская область, 392525, Тамбовская область, Тамбовский р-он, пос. Строитель, ул. Промышленная 86Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка входит в стоимость Товара. Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 (или иного документа, предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011 N 402- ФЗ "О бухгалтерском учете").

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба электросварная 57х3.5ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 1.500

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