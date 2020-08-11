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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Поставка строительных материалов для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154919Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154919

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 16:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-09 доб. 35208

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    a.domanin@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Доманин Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 09:00 GMT +311.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154919Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Начальная цена

    529 890,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край ст. Каневская ул. Горького 262/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цемент М 500 мешок 50КГ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 2"

    "Сетка строительная кладочная 100х100х5"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 3"

    "Грунтовка акриловая Универсальная 10Л; ДМ³"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Грунтовка Knauf Тифингрунт"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Плитка керамическая Керамогранит напольная Estima ST01 матовая 300х300ММ бежевая"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 6"

    "Клей плиточный EC 3000 25КГ"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 7"

    "Угол защитный оцинкованный перфорированный 20х20х3000ММ"

    Кол-во: 105.000

    "Позиция 8"

    "Гипс строительный Knauf Шнельгипс 5КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Краска водоэмульсионная влагостойкая интерьерная белая повыш. белизны Россия"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 10"

    "Лента самоклеющаяся "Строби" серпянка 50ммх90м"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Краситель колер Ореол розовый 725Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Пена монтажная Soudal 750МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Плитка керамическая напольная Grasaro Marmo G-320 600х600ММ насыщенный синий"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 14"

    "Плитка керамическая настенная Шахтинская плитка София Верх 200х300ММ голубая"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 15"

    "Блок газобетонный D500 625х200х300ММ с клеем для газобетонных блоков"

    Кол-во: 244.000

    "Позиция 16"

    "Смесь цементная сухая строительная Пенетрон для гидроизоляции 25КГ ГОСТ Р56703-15"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 17"

    "Покрытие гидроизоляционное эластичное полимерное Ceresit Экспресс CL 51 5КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Герметик силиконовый универсальный Soudal Profil прозрачный 280МЛ ГОСТ 25621-83"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Умывальник (раковина) Аттика 55 фаянс с пьедесталом ГОСТ 30493-96"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Смеситель для раковины однорычажный Frap F1054 хром"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Смеситель для ванн одноручный Славен Прораб 4627115100119 1/2" 1.5М латунь"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Трап канализационный горизонтальный пластмассовый D50"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Сифон для мойки бутылочный АНИ Пласт С0115 1 1/2х40/50 пластик"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Унитаз-компакт Рондо"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Труба из полипропилена PRO AQUA D32 PN20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Тройник 110 90°"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 27"

    "Переходник полипропиленовый угловой FV-Plast 20х1/2" ВР серый"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 28"

    "Смеситель для мойки елочка"

    Кол-во: 4.000

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