www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка строительных материалов для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 16:45
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-09 доб. 35208
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
a.domanin@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Доманин Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.08.2020 09:00 GMT +311.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154919Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ
Начальная цена
529 890,44
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край ст. Каневская ул. Горького 262/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 90.000
Кол-во: 144.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 49.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 105.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 56.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 244.000
Кол-во: 225.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.