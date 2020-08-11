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    Главная / Торги / Закупка угля марки ДПК по ГОСТ 19242-73 50-300 мм для МРФ

    Закупка угля марки ДПК по ГОСТ 19242-73 50-300 мм для МРФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154918Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154918

    Наименование закупки

    Закупка угля марки ДПК по ГОСТ 19242-73 50-300 мм для МРФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 16:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8182)

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Marina.Sokovnina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Марина Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка угля марки ДПК по ГОСТ 19242-73 50-300 мм для МРФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 12:00 GMT +311.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154918Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка угля марки ДПК по ГОСТ 19242-73 50-300 мм для МРФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, г.Пушкин, Колпинское шоссе, д. 50Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата после поставки 7 к.д,стоимость доставки оплачивает поставщик.работа с КА только по ЭДО!!!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголь длиннопламенный, крупный, плитный ДПК по ГОСТ 19242-73 50-300 мм"

    Кол-во: 16.000

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