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    Главная / Торги / ФНПО Ноутбуки ЗнП 1260

    ФНПО Ноутбуки ЗнП 1260

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154917Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154917

    Наименование закупки

    ФНПО Ноутбуки ЗнП 1260

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 16:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8212) 299243

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Mariya.Kalmykova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевцова Мария Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область, Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ФНПО Ноутбуки ЗнП 1260

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154917Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ФНПО Ноутбуки ЗнП 1260

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область,Псковская область, Новгородская область, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а; г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки. Доставка до адреса за счет Поставщика. Обязательное условие - подписание документов по ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук ASUS X540YA-XO534T 90NB0CN1-M09280 AMD E1-6010 2 ядра 1.35ГГц DDR3 2Гбайт HDD 500Гбайт 15.6" DOS"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Ноутбук ASUS X540LA Intel Core i3-4005U 2 ядра 1.7ГГц DDR3L 4Гбайт HDD 1Тбайт 15.6" Windows 10 Home"

    Кол-во: 1.000

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