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    Главная / Торги / Поставка шредера (уничтожителя документов)

    Поставка шредера (уничтожителя документов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154916Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154916

    Наименование закупки

    Поставка шредера (уничтожителя документов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 10:17

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки_(без_банк.сопр.).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром мобильные компрессорные станции»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Контактный телефон

    +7 812 609-64-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    hohlaos@mobcs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохла Оксана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шредера (уничтожителя документов)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 10:00 GMT +320.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154916Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шредера (уничтожителя документов)

    Начальная цена

    22 125,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196158 город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер Д, помещение D8045Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром МКС»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром МКС»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уничтожитель документов Fellowes Powershred 10M 5 уровень секретности 2х15ММ 10ЛИСТ 46М/С фрагменты 460ВТ 19Л 345х250х500ММ 8.3КГ FS-46306"

    Кол-во: 1.000

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