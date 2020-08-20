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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка шредера (уничтожителя документов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 10:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045
Контактный телефон
+7 812 609-64-96
Факс
Адрес электронной почты
hohlaos@mobcs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хохла Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шредера (уничтожителя документов)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 10:00 GMT +320.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154916Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шредера (уничтожителя документов)
Начальная цена
22 125,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 196158 город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер Д, помещение D8045Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с условиями договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром МКС»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045
Наименование заказчика
ООО «Газпром МКС»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045
Кол-во: 1.000
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