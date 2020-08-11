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    Главная / Торги / Поставка удобрений и прочего материала.

    Поставка удобрений и прочего материала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 09:3011.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154915Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154915

    Наименование закупки

    Поставка удобрений и прочего материала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 16:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка удобрений и прочего материала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 09:30 GMT +311.08.2020 09:3011.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154915Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка удобрений и прочего материала.

    Начальная цена

    89 133,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней. Доставка по адресу покупателя в течение 5-ти часов со дня подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Energizer Max LR14 1.5В 2ШТ блистер 11912507"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка щелочная Energizer Max AA LR06 1.5В 6ШТ блистер 14007860"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Батарейка щелочная Lexman D (LR20) 1.5В 2ШТ блистер 82003980 Китай"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Батарейка щелочная Lexman LR03 ААА 1.5В 12ШТ картон 82137571 Китай"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Клей Момент Кристалл 125МЛ туба"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Карабин пожарный 215018545 сталь углеродистая/покрытие цинк 10х116ММ DIN 5299C"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 7"

    "Гайка шестигранная правая М6х1 6 ГОСТ 5915-70 00003578 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Воронка техническая Главдор GL-794 для бензина пластик красная 0.125КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Замок навесной с длинной дужкой Standers черный чугун 50ММ 949562 Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Скотч двухсторонний 3M 4910F 1210ММх33М прозрачный акриловый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Удобрение для растений Syngenta Скор 1 для подкормки 1.2КГ 4494 Швейцария"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Селитра аммиачная азотная Удобрин 1КГ для удобрения 12692593"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 13"

    "Удобрение для растений комплексное минеральное порошок Doktor Tarsa DRT для листовой и корневой подкормки 25КГ Турция"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Удобрение для растений Флора HB-101 для подкормки 0.006Л 19727961 Япония"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Лента монтажная DEVIfast 50ММх25М сталь оцинкованная серебристая 19808236"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Эмаль аэрозольная алкидная молотковая Kudo KU-3015 черная медь 520МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Ручка дверная Martinelli Аллюр матовый хром 100ММ латунь в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Уплотнитель самоклеющийся дверной Aviora 12ММ 6М резиновый черный 15778187"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Подшипник шариковый радиальный B8-23DD 8х23х4ММ"

    Кол-во: 2.000

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