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    Главная / Торги / Коставка кресел и стульев

    Коставка кресел и стульев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 14:0013.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154905Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154905

    Наименование закупки

    Коставка кресел и стульев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 15:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-47-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Найданов Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Коставка кресел и стульев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 14:00 GMT +313.08.2020 14:0013.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154905Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Коставка кресел и стульев

    Начальная цена

    1 203 476,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717, Российская Федерация, область Московская, район Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, владение 15, строение 1, ООО "Газпром ВНИИГАЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло Chairman 279 ткань JP"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Стул офисный Iso металл хромированный кожзаменитель черный 530х600х800ММ"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 3"

    "Кресло Chairman 795 экокожа черное"

    Кол-во: 25.000

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