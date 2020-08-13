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Наименование закупки
Коставка кресел и стульев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 15:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-47-72
Факс
--
Адрес электронной почты
K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Найданов Кирилл Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Коставка кресел и стульев
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 14:00 GMT +313.08.2020 14:0013.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154905Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Коставка кресел и стульев
Начальная цена
1 203 476,85
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, 142717, Российская Федерация, область Московская, район Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, владение 15, строение 1, ООО "Газпром ВНИИГАЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Кол-во: 100.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 25.000
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