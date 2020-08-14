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    Главная / Торги / Изготовление и поставка журналов учёта

    Изготовление и поставка журналов учёта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 17:0014.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154904Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154904

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка журналов учёта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 15:41

    Документация процедуры

    Бортовой_журнал.doc

    Журнал_инструктажа_по_мерам_безопасности_с_оружием.doc

    Книга_приема_и_выдачи_оружия_и_патронов.doc

    Бортовой_журнал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    +7 906 214-70-76

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    EFedyunin@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федюнин Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление и поставка журналов учёта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 17:00 GMT +314.08.2020 17:0014.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154904Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка журналов учёта

    Начальная цена

    30 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, 236038, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, дом 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объёме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счёта. Прдукция поставляется Поставщиком Покупателю поквартально по адресу, указанному в Спецификации

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал А4 бумага писчая 100ЛИСТ"

    Кол-во: 80.000

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