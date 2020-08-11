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Наименование закупки
Поставка товара. Асботехнические изделия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 17:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-30-68
Факс
+7 34995 6-71-41
Адрес электронной почты
Milovankin.IA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Милованкин Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара. Асботехнические изделия
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.08.2020 12:00 GMT +311.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154902Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара. Асботехнические изделия
Начальная цена
1 664 210,73
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ, 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ст. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д. 10 РФ, 629736, ЯНАО, г. Надым, Надымская база ПТОиК. РФ, 629757, ЯНАО, Надымский р-н, Пангодинская база ПТОиК.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром добыча Надым»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Кол-во: 25.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 64.300
Кол-во: 4.000
Кол-во: 26.100
Кол-во: 27.300
Кол-во: 130.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 58.000
Кол-во: 56.000
Кол-во: 84.000
Кол-во: 173.500
Кол-во: 39.500
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 92.750
Кол-во: 10.000
Кол-во: 105.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 3.000
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