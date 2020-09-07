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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ЗЦ-0401-20-РМ Оказание услуг по сопровождению отбора глубинных проб нефти со скважин Харьягинского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 16:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 228-01-40 доб. 1820
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
eprokofeva@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокофьева Екатерина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Ненецкий автономный округ
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗЦ-0401-20-РМ Оказание услуг по сопровождению отбора глубинных проб нефти со скважин Харьягинского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.09.2020 15:00 GMT +307.09.2020 15:0007.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154901Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗЦ-0401-20-РМ Оказание услуг по сопровождению отбора глубинных проб нефти со скважин Харьягинского месторождения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Харьягинское месторождение ООО«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с Инструкцией
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Кол-во: 1.000
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