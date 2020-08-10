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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для а.м КАМАЗ (фильтры, приводные ремни) в Самарский филиал ПАО Ростелеком

    Поставка запасных частей для а.м КАМАЗ (фильтры, приводные ремни) в Самарский филиал ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 23:0010.08.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154896Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154896

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для а.м КАМАЗ (фильтры, приводные ремни) в Самарский филиал ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 15:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (846) 330-30-20

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    u.popova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ульяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для а.м КАМАЗ (фильтры, приводные ремни) в Самарский филиал ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 23:00 GMT +310.08.2020 23:0010.08.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154896Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для а.м КАМАЗ (фильтры, приводные ремни) в Самарский филиал ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, Самарская обл. Кинель-Черкасский р-он, с. Кротовка, ул. Дорожная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    желательно ЭДО, оплата для МСП 15 рабочих дн. после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный EKO-206 автомобиль КАМАЗ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр топливный ЕВРО-3, 4 GoodWill FS01 автомобиль КАМАЗ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Ремень приводной поликлиновой 6РК1703 генератор и насос водяной автомобиля КАМАЗ, ЛИАЗ 1703мм"

    Кол-во: 5.000

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