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Наименование закупки
Поставка шаровых кранов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 14:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Контактный телефон
+7 8452 30-60-57
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
kvon-av@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Квон Андрей Валерьянович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шаровых кранов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154895Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шаровых кранов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году
Начальная цена
69 166,66
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет цены за 1 ед. товара выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. Отдельно выделять стоимость доставки и заполнять на ЭТП ГПБ соответствующее поле не требуется.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
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