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    Главная / Торги / Поставка шаровых кранов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году

    Поставка шаровых кранов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154895Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154895

    Наименование закупки

    Поставка шаровых кранов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 14:50

    Документация процедуры

    Задание__Заказчика.xlsx

    Приложение____Список_документов_к_договору.PDF

    Договор.docx

    Спецификация.xlsx

    Антикоррупционная_оговорка.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-57

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    kvon-av@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Квон Андрей Валерьянович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шаровых кранов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154895Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шаровых кранов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году

    Начальная цена

    69 166,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет цены за 1 ед. товара выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. Отдельно выделять стоимость доставки и заполнять на ЭТП ГПБ соответствующее поле не требуется.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый запорный трехходовой Т-образный ЗАРТП 010.016.10-03Р DN10 PN1.6 полнопроходной муфтовый G3/8" ручной класс А сталь 09Г2С ХЛ1 ГОСТ 9544-2015"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый запорный ЗАРД 020.080.10-03Р исполнение С0 DN20 PN8 муфтовый G3/4" ручной класс А сталь 09Г2С ХЛ1 ГОСТ 9544-2015"

    Кол-во: 2.000

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