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    Главная / Торги / Поставка материалов производственно - технического назначения

    Поставка материалов производственно - технического назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154894Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154894

    Наименование закупки

    Поставка материалов производственно - технического назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 15:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8212) 214295

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Vladimir.Rodvikov@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родвиков Владимир Владиславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов производственно - технического назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154894Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов производственно - технического назначения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект 160/6, центральный складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 10- ти календарных дней с момента поступления товара на склад покупателя. Цена предложения должна быть фиксированной, с учётом возможного приобретения Заказчиком не полной номенклатуры Ценового Запроса. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ ТОЛЬКО ПО ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фонарь налобный светодиодный HL-19-T6 аккумуляторный с фокусировкой 2х18650 12/220В"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Набор сверл по металлу 3...12мм 30шт"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Сверло спиральное по дереву 10мм 500мм сталь с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Длинногубцы диэлектрические прямые JONNESWAY PV1108 180мм до 1000В"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Ключ гаечный комбинированный трещоточный 13мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Ключ гаечный комбинированный, трещоточный Matrix 14812 19мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ключ гаечный рожково-накидной, трещоточный для работы с резьбовыми соединениями 16мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Ключ гаечный комбинированный, трещеточный 18мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ключ гаечный комбинированный, трещоточный Matrix 14810 17мм 228мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Кусачки боковые, диэлектрические KNIPEX-WERK KN-7006025 125мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Индикатор напряжения отвертка Meet MS-48M 70...250В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Болторез KNIPEX-WERK KN-7102200 200мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Диск отрезной по металлу 125мм 1.2мм 22.2мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Круг абразивный лепестковый, торцевой 125мм 22мм P100"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 15"

    "Круг абразивный лепестковый, торцевой 125мм 22мм P80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Диск отрезной по металлу 125мм 1мм 22мм"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 17"

    "Диск отрезной по металлу 125мм 0.8мм 22мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Бур по бетону SDS-plus 6мм 80мм 110мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Бур по бетону SDS-plus 10мм 890мм 1000мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Бур по бетону SDS-plus 8мм 950мм 1000мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Леска для триммера витой квадрат 2.4мм 50м"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Леска для триммера круглая 2.4мм 100м"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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