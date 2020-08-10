Поставка материалов производственно - технического назначения

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течении 10- ти календарных дней с момента поступления товара на склад покупателя. Цена предложения должна быть фиксированной, с учётом возможного приобретения Заказчиком не полной номенклатуры Ценового Запроса. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ ТОЛЬКО ПО ЭДО.