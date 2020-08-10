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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка материалов производственно - технического назначения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 15:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(8212) 214295
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Vladimir.Rodvikov@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родвиков Владимир Владиславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов производственно - технического назначения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154894Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов производственно - технического назначения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект 160/6, центральный складРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 10- ти календарных дней с момента поступления товара на склад покупателя. Цена предложения должна быть фиксированной, с учётом возможного приобретения Заказчиком не полной номенклатуры Ценового Запроса. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ ТОЛЬКО ПО ЭДО.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 53.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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