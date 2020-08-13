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Наименование закупки
Поставка хозяйственно-бытового имущества, необходимого для обеспечения транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2020 году (15)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 16:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 4012 61-64-86
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
i.eliseeva@kld.gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елисеева Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственно-бытового имущества, необходимого для обеспечения транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2020 году (15)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154893Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственно-бытового имущества, необходимого для обеспечения транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2020 году (15)
Начальная цена
227 966,06
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, до дверей складаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100 % предоплата, доставку до адреса Заказчика и борта судна с оформлением пропуска организует и оплачивает Поставщик. Заключение договора непредусмотрено
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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