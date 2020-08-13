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    Главная / Торги / Поставка хозяйственно-бытового имущества, необходимого для обеспечения транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2020 году (15)

    Поставка хозяйственно-бытового имущества, необходимого для обеспечения транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2020 году (15)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154893Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154893

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственно-бытового имущества, необходимого для обеспечения транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2020 году (15)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 16:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 4012 61-64-86

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    i.eliseeva@kld.gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Елисеева Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственно-бытового имущества, необходимого для обеспечения транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2020 году (15)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154893Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственно-бытового имущества, необходимого для обеспечения транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2020 году (15)

    Начальная цена

    227 966,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, до дверей складаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % предоплата, доставку до адреса Заказчика и борта судна с оформлением пропуска организует и оплачивает Поставщик. Заключение договора непредусмотрено

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инвентарь для уборки Сгон с двойной губчатой резиной для сбора воды WatetWand 45СМ металл/резина HM450 Unger"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Инвентарь для уборки Сгон с двойной губчатой резиной для сбора воды WatetWand 55СМ металл/резина ви1195570 Unger"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Фиксатор HO Star Ltd для люков нержавеющая сталь 98х25ММ 008370"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Лента клейкая армированная Unibob АРМ 48ММх10М серый 131100"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Швабра флаундер для пола ЭкоКоллекция пластик синяя в сборе без насадки 40х10СМ 140М 144349"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Насадка для швабры МОП ЭкоКоллекция бежевый хлопок 40х11СМ 144351"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Лента малярная для изогнутых поверхностей Unibob крепированная бумага/каучук желтая 48ММх50М 371120"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Лента монтажная двусторонняя Unibob для внутренних работ 19ММх1.5М вспененный полиэтилен белый 371115"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Лента монтажная двусторонняя Unibob для наружных работ 19ММх1.5М вспененный полиэтилен черный 371116"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Лента самоклеющаяся застежка ЗМ Dual Lock SJ3550 2.5х3.5ММ 1М черная"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Щетка утюжок Svip МП2000 7-рядная 140х60х40ММ синтетическая щетина пластик в ассортименте 219427"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 12"

    "Средство чистящее обезжириватель жидкость Bagi Шуманит для плит и духовок 3Л K-310140-N канистра"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Полироль для мебели Pronto Антипыль Антиаллерген аэрозоль 250МЛ 98108"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Держатель Vileda Professional УльтраСпид для мопов 40х10СМ пластик серый карман/ухо 478381"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Коврик входной влаговпитывающий Любаша резиновая основа 600х900ММ серый"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 16"

    "Пленка полиэтиленовая пищевая CLARITY 45СМх900М 9МКМ прозрачный ПВХ 574850"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 17"

    "Пакет полиэтиленовый без ручки фасовочный Знак качества 25х40СМ 8МКМ ПНД прозрачный 500ШТ 166304"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Фольга пищевая Горница алюминиевая 30СМх80М 11МКМ 619092"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 19"

    "Бумага для выпечки Горница 25Мх39СМ коричневая пергамент 619093"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Средство для удаления накипи универсальное Антинакипин 450МЛ 59995 бутылка пластиковая"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Средство моющее универсальное жидкость Cleanol канистра 11000Г 10000МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Средство моющее щелочное жидкость Lainox CombiClean DL010 3в1 канистра 10000МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Средство моющее интенсивное жидкость Dr. Weigert Neodisher grill канистра 10000МЛ"

    Кол-во: 4.000

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