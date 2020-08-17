Покупка модулей памяти для сервера из стойки с серверным оборудованием

Условия договора

Условия оплаты и доставки

2.1. Продавец обязуется поставить Товар в срок не более двадцати календарных дней с даты подписания Договора. 3.3. Остаточные сроки годности (для Товара с установленным сроком годности) либо сроки годности/гарантии поставляемого Товара должны быть не менее семидесяти процентов от установленного производителем срока годнос¬ти/гарантии. Поставка Товара с меньшим сроком годности возможна только на основании предварительного письменного согласования с Покупателем. 4.3. Покупатель производит оплату общей стоимости Товара после его поставки путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Продавцом счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения.