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    Главная / Торги / Покупка модулей памяти для сервера из стойки с серверным оборудованием

    Покупка модулей памяти для сервера из стойки с серверным оборудованием

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 08:0017.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154890Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154890

    Наименование закупки

    Покупка модулей памяти для сервера из стойки с серверным оборудованием

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 09:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-58-16

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    Korimaxa@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корягин Максим Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Покупка модулей памяти для сервера из стойки с серверным оборудованием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 08:00 GMT +317.08.2020 08:0017.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154890Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка модулей памяти для сервера из стойки с серверным оборудованием

    Начальная цена

    18 766,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Наметкина 16, к.4, г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    2.1. Продавец обязуется поставить Товар в срок не более двадцати календарных дней с даты подписания Договора. 3.3. Остаточные сроки годности (для Товара с установленным сроком годности) либо сроки годности/гарантии поставляемого Товара должны быть не менее семидесяти процентов от установленного производителем срока годнос¬ти/гарантии. Поставка Товара с меньшим сроком годности возможна только на основании предварительного письменного согласования с Покупателем. 4.3. Покупатель производит оплату общей стоимости Товара после его поставки путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Продавцом счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль памяти DDR2 HP PC2-5300 4ГБ 667МГЦ FBD 397415-B21"

    Кол-во: 2.000

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