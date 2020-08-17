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Наименование закупки
Покупка модулей памяти для сервера из стойки с серверным оборудованием
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 09:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Контактный телефон
+7 495 631-58-16
Факс
+7 495 719-52-22
Адрес электронной почты
Korimaxa@medgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корягин Максим Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка модулей памяти для сервера из стойки с серверным оборудованием
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 08:00 GMT +317.08.2020 08:0017.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154890Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка модулей памяти для сервера из стойки с серверным оборудованием
Начальная цена
18 766,66
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Наметкина 16, к.4, г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
2.1. Продавец обязуется поставить Товар в срок не более двадцати календарных дней с даты подписания Договора. 3.3. Остаточные сроки годности (для Товара с установленным сроком годности) либо сроки годности/гарантии поставляемого Товара должны быть не менее семидесяти процентов от установленного производителем срока годнос¬ти/гарантии. Поставка Товара с меньшим сроком годности возможна только на основании предварительного письменного согласования с Покупателем. 4.3. Покупатель производит оплату общей стоимости Товара после его поставки путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Продавцом счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОКДЦ ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Кол-во: 2.000
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