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    Главная / Торги / Ветошь х/б ф-л СПб

    Ветошь х/б ф-л СПб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 00:0011.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154889Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154889

    Наименование закупки

    Ветошь х/б ф-л СПб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 16:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Санкт-Петербургский" акционерного общества "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-18

    Факс

    +7 812 458-77-14

    Адрес электронной почты

    s.aristova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аристова Светлана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ветошь х/б ф-л СПб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 00:00 GMT +311.08.2020 00:0011.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154889Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ветошь х/б ф-л СПб

    Начальная цена

    414 629,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Липецкая область, СанкПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 15 дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ветошь белая х/б 40х60СМ 10КГ"

    Кол-во: 7750.000

    "Позиция 2"

    "Салфетки бумажные Aster 33x33СМ белые 20ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Салфетка техническая бязь 40х40СМ ТЦ00059516"

    Кол-во: 3125.000

    "Позиция 4"

    "Полотно нетканое холстопрошивное ХПП хлопок 150СМ"

    Кол-во: 460.000

    "Позиция 5"

    "Полотно вафельное техническое 45СМ 60М 160Г/М2"

    Кол-во: 1.000

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