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    Главная / Торги / Поставка нагревательного оборудования

    Поставка нагревательного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 15:0011.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154886Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    154886

    Наименование закупки

    Поставка нагревательного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 14:24

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-13-68

    Адрес электронной почты

    Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка нагревательного оборудования

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 15:00 GMT +311.08.2020 15:0011.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154886Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.08.2020 15:00 GMT +311.08.2020 15:0011.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154886Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка нагревательного оборудования

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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