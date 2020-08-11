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    Главная / Торги / Поставка сетевых фильтров для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Поставка сетевых фильтров для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154885Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154885

    Наименование закупки

    Поставка сетевых фильтров для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 14:24

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сетевых фильтров для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 09:00 GMT +311.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154885Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевых фильтров для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    48 016,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 419Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр сетевой Эра USF-5es-5m-B 5 розеток черный 220В 2200ВТ 5М 10А"

    Кол-во: 136.000

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