Поставка материалов для систем внутренней канализации

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). Датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. Стоимость продукции включает транспортные расходы.