Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка материалов для систем внутренней канализации

    Поставка материалов для систем внутренней канализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154878Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154878

    Наименование закупки

    Поставка материалов для систем внутренней канализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 14:15

    Документация процедуры

    Необходимые_документы_контрагента.docx

    ДОГОВОР_поставки_ЕИ.DOCX

    Приложение_№№_8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для систем внутренней канализации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 10:00 GMT +311.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154878Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для систем внутренней канализации

    Начальная цена

    20 788,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, территория Северная промзона, Филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром добыча Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). Датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. Стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Люк дверца ревизионная Эра ПВХ 200х300ММ белый"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Заглушка серебро ВР 3/4" Valtec"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой Bugatti ВР-НР 1/2" Ду15 рычаг Корпус: кованая латунь, рычаг алюминий эмалированный, уплотнители резина."

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой полнопроходной, бабочка STOUT "РВК" ВР/ВР 3/4" Ду20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Хомут c резиновым уплотнителем и крепежом RVC 50 сантехнический М8ММ сталь плюс дюбель"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Хомут c резиновым уплотнителем и крепежом RVC 110 сантехнический М8х100ММ сталь плюс дюбель"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 7"

    "Переход манжета для канализации 73х50ММ резина ООО РосТурПласт"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Изделие Манжета Политэк для канализации чугун черный 124х110ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Отвод канализационный 87ГРАД 110ММ полипропилен РосТурПласт"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Отвод О 45гр 110 PP ТУ 2248-043-00284581-20"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Фитинги полипропиленовые Переход эксцентрический 110/50 Политэк"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Отвод канализационный 87ГРАД 50ММ полипропилен РосТурПласт"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 13"

    "Отвод канализационный 45ГРАД 50ММ полипропилен РосТурПласт"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Тройник канализационный ПП 50х50х87.5ММ (1/50)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Муфта канализационная соединительная D110"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Муфта канализационная соединительная D50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Крепеж для трубы клипса для крепления канализационной трубы 50ММ ПП Flextron"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Крепеж для трубы клипса для крепления канализационной трубы 110ММ ПП Flextron"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 19"

    "Лента монтажная перфорированная 20х0,7ММ 25М"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 264263
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча...
    264263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 262752
    Поставка фильтров масляных
    Поставка фильтров масляных
    262752
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 264133
    Поставка гаражного оборудования
    Поставка гаражного оборудования
    264133
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264118
    Поставка щитов ШПС для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка щитов ШПС для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    264118
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Ценовой запрос № 263798
    Поставка резино-технических и асбестовых материалов для ПрЭО ВН
    Поставка резино-технических и асбестовых материалов для ПрЭО ВН
    263798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    ПАО "Газпром нефть"
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 262767
    Поставка РТИ для ГПА
    Поставка РТИ для ГПА
    262767
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 263032
    Поставка электрооборудования и материалов для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    Поставка электрооборудования и материалов для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    263032
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 262130
    Поставка комплектующих автоматических заправочных станций для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022 году
    Поставка комплектующих автоматических заправочных станций для нужд ООО "Газпром переработка" в...
    262130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить