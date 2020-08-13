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    Главная / Торги / Поставка материалов электрических цепей

    Поставка материалов электрических цепей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154877Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    154877

    Наименование закупки

    Поставка материалов электрических цепей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 13:56

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-13-68

    Адрес электронной почты

    Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов электрических цепей

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 17:00 GMT +313.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154877Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 17:00 GMT +313.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154877Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Предмет договора

    Поставка материалов электрических цепей

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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