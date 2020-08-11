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    Главная / Торги / Радиаторы

    Радиаторы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 00:0011.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154871Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154871

    Наименование закупки

    Радиаторы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 15:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    monev@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теплицкая Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Радиаторы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 00:00 GMT +311.08.2020 00:0011.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154871Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Радиаторы

    Начальная цена

    34 680,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209 ГБУЗ НО "СККБ им. академика Б.А. Королёва"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик доставляет товар за счет своих сил и средств. Оплата безналичный расчет в течении 10 рабочих дней после поставки Товара. Аванс не предусмотрен.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиатор отопительный биметаллический 500х80 10 секций"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Переходник Автодело 1"-3/4""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном по 4 метра PP-R/PP-R-GF/PP-R 25x4.2 PN 25 SDR6 ТУ 2248-004-78044889-2013"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Инструмент сантехнический Зачистка Pro Aqua 20-25ММ PPA527008b"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Муфта полипропиленовая комбинированная гайка KALDE PP-R 25х3/4""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Муфта полипропиленовая комбинированная гайка KALDE PP-R 25х3/4""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Муфта полипропиленовая внутренняя пайка PP-R 20"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Муфта полипропиленовая соединительная Tebo ПП 20"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Муфта полипропиленовая РосТурПласт PPR 25"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Муфта полипропиленовая Ростурпласт 20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Фитинги полипропиленовые . Угольник 90град. 25 РВК ПП"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Угольник полипропиленовый PP 90° 20ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Кран шаровый Ду15 латунь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Круг отрезной 41 по металлу BF (БУ) 14А 125х1.6х22.23ММ 80М/С 36200-125-1.6 Зубр"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 15"

    "Арматура к смывному бачку"

    Кол-во: 5.000

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