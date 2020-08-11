www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Радиаторы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 15:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Контактный телефон
+7 831 417-77-90
Факс
Адрес электронной почты
monev@ya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Теплицкая Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Радиаторы
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.08.2020 00:00 GMT +311.08.2020 00:0011.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154871Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Радиаторы
Начальная цена
34 680,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209 ГБУЗ НО "СККБ им. академика Б.А. Королёва"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик доставляет товар за счет своих сил и средств. Оплата безналичный расчет в течении 10 рабочих дней после поставки Товара. Аванс не предусмотрен.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "СККБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 5.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.