www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка средств связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 15:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 817-75-74
Факс
+7 495 817-75-65
Адрес электронной почты
tho@okhrana.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронина Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств связи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154865Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств связи
Начальная цена
359 441,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г.Москва, пос. Сосенское, п.Газопровод, д.101Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата в течение 15 раб. дней после подписания товарной накладной. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО ЧОП "Газпром охрана"
Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"
Адрес местонахождения
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Кол-во: 110.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 10.000
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