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    Главная / Торги / Поставка средств связи

    Поставка средств связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154865Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154865

    Наименование закупки

    Поставка средств связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 15:48

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТ_(проект)_Средства_связи.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Юридический адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-75-74

    Факс

    +7 495 817-75-65

    Адрес электронной почты

    tho@okhrana.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154865Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств связи

    Начальная цена

    359 441,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г.Москва, пос. Сосенское, п.Газопровод, д.101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 15 раб. дней после подписания товарной накладной. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО ЧОП "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Адрес местонахождения

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиостанция приемо-передающая портативная Baofeng UV-5R 16 LPD/PMR 5ВТ с зарядными устройствами и гарнитурами"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор Duracell MN1500 АА (LR6) 1.5В блистер 2ШТ 116913"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 3"

    "Устройство зарядное Robiton SmartDisplay 1000 для 4 Ni-MH аккумуляторов AA/НR6 и AAА/НR03 110-240В"

    Кол-во: 10.000

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