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Наименование закупки
Поставка жидкого мыла Дермотан для Вологодского филиала ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 13:14
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(4012) 538409
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
tatyana.fedotova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федотова Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка жидкого мыла Дермотан для Вологодского филиала ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 18:00 GMT +310.08.2020 18:0010.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154863Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жидкого мыла Дермотан для Вологодского филиала ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, г. Вологда ул. Гиляровского д.58Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту поставки в течение 10 календарных дней с даты подписания товарной накладной. В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением данного заказа, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Документы оформляются через ЭДО.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 10.000
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