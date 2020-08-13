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    Главная / Торги / Поставка МТР для эксплуатационных нужд ИТЦ

    Поставка МТР для эксплуатационных нужд ИТЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154859Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154859

    Наименование закупки

    Поставка МТР для эксплуатационных нужд ИТЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 06:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 922 333-48-57

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    khabarovkv@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хабаров Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для эксплуатационных нужд ИТЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 08:00 GMT +313.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154859Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для эксплуатационных нужд ИТЦ

    Начальная цена

    880 012,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промзона Сутузово, ИТЦРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 15 дней с момента получения, доставка силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ящик силовой ЯРП-11М-351 250А IP54 УХЛ1-КЕАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ящик протяжный К654У2 ТУ 36-2057-81"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Текстолит стержневой электротехнический 60ММ ГОСТ 5385-74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Пруток алюминиевый круглый Д16 180ММ НД ГОСТ 21488-97"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Подшипник 1000815 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Клемма WAGO 3х(0.5-4.0)ММ² 222-413"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Оптрон АОТ128А Имотэк"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Микросхема LM7812CT"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Микросхема КР140УД708"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Транзистор КТ630Б "Радио-Сервис" г.Ижевск"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Транзистор КТ834А"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Смесь резиновая 7-В-14-III"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 13"

    "Смесь резиновая ирп-1068-3С"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 14"

    "Стекло натриевое жидкое 15кг"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 15"

    "Паронит листовой ПОН 3ММ 1500x1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Паронит ПОН 5.0ММ 1500х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Фильтр газовый фланцевый ФГ-50Ф PN 1,2 МПаМПа 10 кПаПА DN 50 исполнение У3.В комплекте с крепежными изделиями,прокладками и ответными фланцами. ТУ 3732-018-12213528-06"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Шатун в сборе, ОАО КАМАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Штукатурка гипсовая Гипсополимер Ротгипс 30КГ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 20"

    "Элемент доборный Накладка угловая У-2 для монтажа металлосайдинга"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 21"

    "Элемент доборный Накладка угловая У-2 для монтажа металлосайдинга"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Элемент доборный Накладка ограждения стыков НС3-1 для монтажа металлосайдинга"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Теплоизоляция Пеноплекс Комфорт 1200х600х50ММ"

    Кол-во: 14.000

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