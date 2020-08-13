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Наименование закупки
Поставка МТР для эксплуатационных нужд ИТЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 06:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 922 333-48-57
Факс
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Адрес электронной почты
khabarovkv@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабаров Константин Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР для эксплуатационных нужд ИТЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 08:00 GMT +313.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154859Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР для эксплуатационных нужд ИТЦ
Начальная цена
880 012,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промзона Сутузово, ИТЦРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 15 дней с момента получения, доставка силами и за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 14.000
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