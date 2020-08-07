Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Срочно! Программное обеспечение Экземпляр ПО для Ruckus vSZ CAPACITY-RXGW-BUNDLED

    Срочно! Программное обеспечение Экземпляр ПО для Ruckus vSZ CAPACITY-RXGW-BUNDLED

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 12:3007.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154857Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154857

    Наименование закупки

    Срочно! Программное обеспечение Экземпляр ПО для Ruckus vSZ CAPACITY-RXGW-BUNDLED

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 12:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 863 244-24-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dina.Dudukina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудукина Дина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочно! Программное обеспечение Экземпляр ПО для Ruckus vSZ CAPACITY-RXGW-BUNDLED

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 12:30 GMT +307.08.2020 12:3007.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154857Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочно! Программное обеспечение Экземпляр ПО для Ruckus vSZ CAPACITY-RXGW-BUNDLED

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи ул. Воровского 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки Поставка в течение 10 рабочих дней после заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программное обеспечение Экземпляр ПО для Ruckus vSZ CAPACITY-RXGW-BUNDLED"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 2"

    "Программное обеспечение Экземпляр ПО для Ruckus vSZ CAPACITY-RXGW-BUNDLED"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 3"

    "Программное обеспечение Экземпляр ПО для Ruckus vSZ CAPACITY-RXGW-BUNDLED"

    Кол-во: 35.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ИНТЕР РАО ИТ"
    Ценовой запрос № 263637
    Экземпляр программы для ЭВМ Postman Team, annual, per 1 user
    Экземпляр программы для ЭВМ Postman Team, annual, per 1 user
    263637
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Ценовой запрос № 78111
    Передача Лицензиату право использования Программного обеспечения ABBYY PDF Transformer+
    Передача Лицензиату право использования Программного обеспечения ABBYY PDF Transformer+
    78111
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    50 094
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78126
    СЭД Дело 4
    СЭД Дело 4
    78126
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    401 875
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 78428
    Microsoft Office Professional 2019
    Microsoft Office Professional 2019
    78428
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 79645
    ПО для ЦО
    ПО для ЦО
    79645
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    120 284
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 79700
    ПО для ЦО
    ПО для ЦО
    79700
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    150 355
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 82698
    Программное обеспечение
    Программное обеспечение
    82698
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    99 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить