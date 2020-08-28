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    Главная / Торги / Поставка трапа перекидного для нужд ООО Сибметахим

    Поставка трапа перекидного для нужд ООО Сибметахим

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 08:0028.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154856Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154856

    Наименование закупки

    Поставка трапа перекидного для нужд ООО Сибметахим

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 12:22

    Документация процедуры

    Техзадание_трапа_перекидного.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@metanol.vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахитова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трапа перекидного для нужд ООО Сибметахим

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.08.2020 08:00 GMT +328.08.2020 08:0028.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154856Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трапа перекидного для нужд ООО Сибметахим

    Начальная цена

    159 770,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634067, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата в течении 15 рабочих дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конструкция алюминиевая Трап перекидной 417.18.00.00.00-05 исп.ХЛ"

    Кол-во: 1.000

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