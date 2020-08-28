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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка трапа перекидного для нужд ООО Сибметахим
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 12:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Почтовый адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Контактный телефон
+7 3822 70-30-62
Факс
+7 3822 70-30-13
Адрес электронной почты
MurashovEG@metanol.vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахитова Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трапа перекидного для нужд ООО Сибметахим
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.08.2020 08:00 GMT +328.08.2020 08:0028.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154856Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трапа перекидного для нужд ООО Сибметахим
Начальная цена
159 770,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634067, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% оплата в течении 15 рабочих дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Кол-во: 1.000
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