Поставка дефектоскопа для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»

"Позиция 1" "Дефектоскоп термометрический ТДБС-МГ4 5...80ГРАД ЦЕЛЬС для измерений прочности бетона Электронный блок, термометрический зонд, катушка с кабелем, блок с датчиком положения, соединительный кабель 2ШТ, два инвентарных вкладыша для доступа к трубам диаметром 63 и 73 ММ, кабель USB, программное обеспечение"

Кол-во: 1.000