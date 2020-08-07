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    Главная / Торги / Приобретение Блоков питания для коммутаторов Juniper"

    Приобретение Блоков питания для коммутаторов Juniper"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 03:0007.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154851Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154851

    Наименование закупки

    Приобретение Блоков питания для коммутаторов Juniper"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 12:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3952) 25-37-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    sergej.kondratev@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьев Сергей Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение Блоков питания для коммутаторов Juniper"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 03:00 GMT +307.08.2020 03:0007.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154851Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение Блоков питания для коммутаторов Juniper"

    Начальная цена

    280 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, город Иркутск, улица Бирюсинская, 27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% в течении 7 к.д. с даты получения товара на склад Иркутского филиала ПАО Ростелеком и подписания ТОРГ-12 / УПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания коммутатора Juniper EX4500-PWR1-DC 1200 Вт "

    Кол-во: 4.000

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