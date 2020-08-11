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    Главная / Торги / Антисептики и дезинфицирующие препараты для Вологодского филиала (ЗнП 1571)

    Антисептики и дезинфицирующие препараты для Вологодского филиала (ЗнП 1571)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154842Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154842

    Наименование закупки

    Антисептики и дезинфицирующие препараты для Вологодского филиала (ЗнП 1571)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 11:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Контактный телефон

    +7 818 265-52-01

    Факс

    +7 499 999-82-83

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Karanina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каранина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Антисептики и дезинфицирующие препараты для Вологодского филиала (ЗнП 1571)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 12:00 GMT +311.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154842Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Антисептики и дезинфицирующие препараты для Вологодского филиала (ЗнП 1571)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, г. Вологда ул.Гиляровского д.58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 7 календарных дней после поставки, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Раствор антисептический кожный, спиртовой Скин-Дез 5л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Раствор антисептический с распылителем Selevana 1л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Мыло жидкое, микробостатическое ДЕРМОТАН 5л"

    Кол-во: 10.000

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