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Наименование закупки
Антисептики и дезинфицирующие препараты для Вологодского филиала (ЗнП 1571)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 11:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30
Контактный телефон
+7 818 265-52-01
Факс
+7 499 999-82-83
Адрес электронной почты
Nadezhda.Karanina@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каранина Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Антисептики и дезинфицирующие препараты для Вологодского филиала (ЗнП 1571)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.08.2020 12:00 GMT +311.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154842Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Антисептики и дезинфицирующие препараты для Вологодского филиала (ЗнП 1571)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, г. Вологда ул.Гиляровского д.58Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 7 календарных дней после поставки, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО!
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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