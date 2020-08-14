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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка моноблоков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 11:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 817-75-74
Факс
+7 495 817-75-65
Адрес электронной почты
tho@okhrana.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронина Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моноблоков
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154840Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моноблоков
Начальная цена
255 790,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д.101, складское помещение ООО ЧОП «Газпром охрана».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата в течение 15 раб. дней после подписания товарной накладной. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО ЧОП "Газпром охрана"
Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"
Адрес местонахождения
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Наименование заказчика
ООО ЧОП "Газпром охрана"
Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"
Адрес местонахождения
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Кол-во: 5.000
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