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    Главная / Торги / Кабель коаксиальный 8D-FB PE 2.6мм медь 11.1мм 1 жила

    Кабель коаксиальный 8D-FB PE 2.6мм медь 11.1мм 1 жила

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 14:0007.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154838Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154838

    Наименование закупки

    Кабель коаксиальный 8D-FB PE 2.6мм медь 11.1мм 1 жила

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 11:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 4308077

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    y.g.novikova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кабель коаксиальный 8D-FB PE 2.6мм медь 11.1мм 1 жила

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 14:00 GMT +307.08.2020 14:0007.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154838Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель коаксиальный 8D-FB PE 2.6мм медь 11.1мм 1 жила

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 4, склад ООО "ЭС-Центр"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет 100% в течении 15 рабочих дней с даты поставки. Стоимость доставка включена в стоимость материалов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель коаксиальный 8D-FB PE 2.6мм медь 11.1мм 1 жила"

    Кол-во: 0.070

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