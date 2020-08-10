Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ФНПО Закупка ТМЦ по ЗнП 1253

    ФНПО Закупка ТМЦ по ЗнП 1253

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154836Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154836

    Наименование закупки

    ФНПО Закупка ТМЦ по ЗнП 1253

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 10:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8212) 299243

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Mariya.Kalmykova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевцова Мария Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ФНПО Закупка ТМЦ по ЗнП 1253

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154836Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ФНПО Закупка ТМЦ по ЗнП 1253

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Псковская область, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки. Доставка до адреса за счет Поставщика. Обязательное условие - подписание документов по ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флэш-диск Transcend Information JetFlash 700 TS32GJF700 32 Гбайт USB 3.0"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Ноутбук HP 15-db0551ur AMD A6 9225 2600МГц DDR4 4Гбайт HDD 1000Гбайт 15.6" DOS"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Мышь компьютерная A4Tech V-Track G10-770F USB оптическая, светодиодная беспроводная"

    Кол-во: 4.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 263516
    Крепеж, инструмент кабельный во Владимир
    Крепеж, инструмент кабельный во Владимир
    263516
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Владимирская область
    АО "АК № 1825"
    Ценовой запрос № 117590
    Поставка компютерной перефериии для нужд ЗАО "АК № 1825"
    Поставка компютерной перефериии для нужд ЗАО "АК № 1825"
    117590
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.10.2019 08:00(GMT+03:00)
    496 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО "Газпром промгаз"
    Ценовой запрос № 76779
    Поставка компьютеров
    Поставка компьютеров
    76779
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    235 254
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 76782
    Персональные компьютеры с монитором
    Персональные компьютеры с монитором
    76782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 10:30(GMT+03:00)
    499 576
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ СМТ
    Ценовой запрос № 76896
    Поставка персонального компьютера
    Поставка персонального компьютера
    76896
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    271 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ СМТ
    Ценовой запрос № 76901
    Поставка персонального компьютера
    Поставка персонального компьютера
    76901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    310 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 76929
    Поставка краски для ризографа
    Поставка краски для ризографа
    76929
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    3 292
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ СМТ
    Ценовой запрос № 77178
    Поставка персонального компьютера
    Поставка персонального компьютера
    77178
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    271 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить