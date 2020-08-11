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    Главная / Торги / Бокал фарфоровый формы "Hi Tech"

    Бокал фарфоровый формы "Hi Tech"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 07:0011.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154835Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154835

    Наименование закупки

    Бокал фарфоровый формы "Hi Tech"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 10:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 813 45-50431

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    Kuznetsova@spb.gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бокал фарфоровый формы "Hi Tech"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 07:00 GMT +311.08.2020 07:0011.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154835Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бокал фарфоровый формы "Hi Tech"

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Московский проспект д.139, кор.1, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бокал форма Hi Tech Арт-Модерн керамика 110ММ 140ММ фарфор двойного обжига В23/20 краски Heraeus, керамическое золото"

    Кол-во: 100.000

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