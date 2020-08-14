Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходный материалов

    Поставка расходный материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154830Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154830

    Наименование закупки

    Поставка расходный материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 10:39

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-80

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    N.Zyukova@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зюкова Наталия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходный материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154830Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходный материалов

    Начальная цена

    9 918,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт - Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конференц-сумка Unit Member 4597.10 полиэстер серая 38х30х8СМ 994189 с одним отделением и застежкой-молнией Китай"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Блокнот на спирали в клетку Полином Стильный офис A5 145х203ММ в ассортименте 40ЛИСТ бумага 60Г/М2 картон 1021606 100ШТ Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Пакет упаковочный с замком Zip-Lock ПВД прозрачный 200х300ММ 35МКМ 100ШТ 216821 Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Пакет упаковочный Zip-Lock ПВД 60МКМ 150х200ММ 500ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Пакет упаковочный с замком Zip-Lock Aviora ПВД прозрачный 100х150ММ 35МКМ 1000ШТ 1045826 Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Брелок пластиковый для ключей 100 ШТ/УПАК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Шпагат полипропиленовый 1600текс крученый 625М 1КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Рулетка с фиксатором Matrix Continuous fixation 5М 19ММ пластик/металл ГОСТ 7502-98 484394"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Лупа на ручке Attache черная 5Х 80ММ 389242 Китай"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Фонарь светодиодный противоударный влагостойский Космос 2058 42ММ черный AA LR6 518924 Китай"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Батарейка щелочная ProMega Jet АА (LR6) 1.5В 2500мАч 4ШТ 728264"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Диск оптический DVD-R Verbatim 4,7Гб в тубе 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром инвестпроект»
    Ценовой запрос № 76513
    Поставка ИТ-материалов
    Поставка ИТ-материалов
    76513
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    699 568
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 82333
    Закупка dvd дисков для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ". 15
    Закупка dvd дисков для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ". 15
    82333
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    1 068
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить