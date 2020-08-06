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Наименование закупки
Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 - 2021 годах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 10:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-37-72
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
D.Bogomolov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богомолов Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 - 2021 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.08.2020 16:40 GMT +306.08.2020 16:4006.08.2020 16:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154827Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 - 2021 годах
Начальная цена
267 627,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Самовыовз Продукции покупателем со склада Поставщика в г. ТомскеРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение двух месяцев/месяца, следующих за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных (в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ)/в течение 15 рабочих дней с даты получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 708.000
Кол-во: 326.400
Кол-во: 300.000
Кол-во: 6553.400
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