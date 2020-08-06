Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 - 2021 годах

Условия договора

Условия оплаты и доставки

в течение двух месяцев/месяца, следующих за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных (в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ)/в течение 15 рабочих дней с даты получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства).