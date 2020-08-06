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    Главная / Торги / Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 - 2021 годах

    Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 - 2021 годах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 16:4006.08.2020 16:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154827Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154827

    Наименование закупки

    Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 - 2021 годах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 10:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-37-72

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    D.Bogomolov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богомолов Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 - 2021 годах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 16:40 GMT +306.08.2020 16:4006.08.2020 16:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154827Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 - 2021 годах

    Начальная цена

    267 627,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Самовыовз Продукции покупателем со склада Поставщика в г. ТомскеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение двух месяцев/месяца, следующих за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных (в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ)/в течение 15 рабочих дней с даты получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Азот газообразный ПЧ 1 сорт 99.999ПРОЦ ГОСТ 9293-74"

    Кол-во: 708.000

    "Позиция 2"

    "Аргон газообразный высокой чистоты 99.998% ТУ 2114-001-76237928-2013"

    Кол-во: 326.400

    "Позиция 3"

    "Двуокись углерода сжиженная жидкая высший сорт 99.8ПРОЦ ГОСТ 8050-85"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 6553.400

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