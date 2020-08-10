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    Главная / Торги / ФНПО палатки

    ФНПО палатки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154824Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154824

    Наименование закупки

    ФНПО палатки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 11:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8162) 730972

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    A.P.Baranova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баранова Анна Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область, Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ФНПО палатки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154824Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ФНПО палатки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область,Псковская область, Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Подберезье, ул. Связистов, д. 1А; г.Псков, ул. Яна Райниса, д.45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до адреса (стоимость доставки просьба включить в стоимость), расчет после поставки в течение 10 календарных дней. Электронный документооборот

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Палатка туристическая зимняя NORD 3 Helios B230 x L270 x H165см 3 места"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Палатка туристическая трехслойная Стэк Куб-2 185х185х185см"

    Кол-во: 7.000

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