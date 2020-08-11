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    Главная / Торги / Поставка технологических материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка технологических материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 07:0011.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154820Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154820

    Наименование закупки

    Поставка технологических материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 09:43

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_2020_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-73-26

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Fertikova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фертикова Светлана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технологических материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 07:00 GMT +311.08.2020 07:0011.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154820Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технологических материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    1 348 947,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург. Раздольная 2а. Поставка в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан предохранительный резьбовой КПП 095-05- 16-015х015-6.0 латунь DN15 Ру1.6МПА Прегран"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Клапан обратный Гранлок CV16 М/Ф DN50 PN16 чугун серый -10...+110ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Затвор поворотный дисковый ЗД0.50.16.01.1201 фланцевый DN50 PN16 ст.20 ручной с КОФ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровый КШ 15.16.2110 Ду15 Ру16 фланцевый ручное управление сталь 20 с ниппелями"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровый КШ 25.16.2110 Ду25 Ру16 фланцевый ручное управление сталь 20 с ниппелями"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый КШ 40.16.2110 Ду40 Ру16 фланцевый ручное управление сталь 20 с ниппелями"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый КШ 50.16.3110 Ду50 Ру16 фланцевый ручное управление сталь 20 с КОФ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Фланец стальной 50-16-01-1-В-20-III ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр сетчатый IS16 с пробкой чугун GG25 фланцевый Ду50ММ Ру1.6 300ГРАД ЦЕЛЬС с магнитной вставкой MB-01-050"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Колонка газовая Нева-Транзит ВПГ-12Е 0.2-10БАР 12Л/МИН 24КВТ 635х355х185ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Воздухоотводчик автоматический НР DN15 110ГРАД ЦЕЛЬС латунь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Переход П К 57x3-32x2-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Переход П К 57x3-38x2-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Переход П К 89x3.5-38x2-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Отборное устройство давления МК 1.6-150 У ЗК14-2-12-2009 ст20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Отборное устройство давления МК 1.6-150 П ЗК14-2-1-2009 ст20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Водонагреватель электрический ВЭТ-9Н/200 190Л 0.6МПА 3/30КВТ сталь 08Х18Н10 1190х550ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Бак расширительный Джилекс 7790 100Л 1" 1.5/5БАР 450х884ММ 11КГ -10...+110ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Насос циркуляционный ЦНЛ 25/80- 0.25/2 4М3/Ч 3.2М 0.25КВТ 3000ОБ/МИН"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Водонагреватель электрический ВЭТМ-60Ф 0.6МПА 60КВТ +90ГРАД ЦЕЛЬС сталь 08Х18Н10 570х340х500ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Клапан балансировочный ручной VIR 9515 Ду32ММ Ру2.5МЕГАПА трубная коническая резьба R ISO 7/1 муфтовый латунь 0.54-1.25Л/С DN01C116955"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Фланец стальной 25-16-01-1-В-20-III ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Отвод П 90°-57x3-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Заглушка П 57x3.5-20 ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Заглушка П 89x3.5-20 ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

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