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    Главная / Торги / Поставка электроустановочных изделий для нужд Приуральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка электроустановочных изделий для нужд Приуральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 13:0017.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154813Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154813

    Наименование закупки

    Поставка электроустановочных изделий для нужд Приуральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 09:08

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Перечень_ИнтергазсертПриур_Ф.xlsx

    Опросный_лист.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    V.Baryshev@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барышев Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электроустановочных изделий для нужд Приуральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 13:00 GMT +317.08.2020 13:0017.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154813Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроустановочных изделий для нужд Приуральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    426 522,03

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Приуральский филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 133АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор напряжения ЗНОЛ-35 III УХЛ1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Провод силовой многопроволочный ПуГВ 1х2.5 белый"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-29 10А C 1P 4.5КА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Контактор малогабаритный КМЭ 1NO 12А 220В EKF"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Пускатель электромагнитный EKF КМЭ D40 11 220В 40А 1NO+1NC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Элемент питания литиевый батарейка GP CR2 3В блистер"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 7"

    "Блок управления АВР С.220.220 для автоматического переключения на резерв"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Блок управления АВР ЭА.220.220 для автоматического переключения на резерв"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Щит ограждения сплошной ЩОП-1700 Стой! Напряжение! фанерный 1700х800х650ММ"

    Кол-во: 10.000

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