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    Главная / Торги / Приобретение инструментов

    Приобретение инструментов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154811Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154811

    Наименование закупки

    Приобретение инструментов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 11:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 351 239-98-71

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    belousova-is@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоусова Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение инструментов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 14:00 GMT +310.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154811Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение инструментов

    Начальная цена

    253 346,79

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, город Челябинск, Молодогвардейцев,43 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после поставки, доставка до склада поставщиком

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лопата совковая"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Остроконечная штыковая лопата FINLAND 1464-Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Лопата штыковая"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Черенок для лопаты 40мм (1 сорт)"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 5"

    "Топор ВИХРЬ Т600Ф (фиберглассовое топорище) 600гр 73/2/2/7"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "А-2 топор с руч. (1800гр) (Ижевск)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Лопата снеговая ЛС №9 380х380 оцинк. с/н, без черенка"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 8"

    "Лопата снеговая (пластик.) 500*375мм "Снеговик"с ал. черен, с терморукавом, с ал. план. и Vруч."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Лом большой (25) 1,30м"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Оловоотсос антистатический ProsKit 8PK-366NA 00160604"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Оловоотсос паяльный металлический// Sparta арт. 913265"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "40 Вт/ 220В паяльник ЗУБР "ЭКСПЕРТ"2-х комп. рукоятка , жало "ДСС" конус арт. 55402-40"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "40 Вт/ 220В паяльник ЭПСН с дер.ручкой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Подставка ЗУБР "Мастер" для паяльников, пластик арт. 55465"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Паяльник в сборе для паяльной станции ELEMENT 702/853D"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Лупа складная настольная 3х PL4426 ( TH-7006A) (EL-006)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Зажим для пайки "Третья рука" с лупой Sparta арт. 914605"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Ключ динамометрический 3/8" 1.9-11кгм АвтоДело проф. 40343-АD"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Лом-гвоздодер 18мм. дл. 800мм"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "180*1,6*22 круг отрезной "Луга""

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 21"

    "Набор KRAFTOOL Насадки для шуруповертов пластиковом боксе, 42 предм арт. 26154-Н42"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Р60 220х270мм шкурка листовая вдс. на ткане арт. 75639 Матрих"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Болторез 1050мм W0122A/ Wynns Tools"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "5/110 д/перфораторов Бур SDS+ СТРОНГ СТС-011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "6/110 Бур SDS-plus W-0106-A/Wynns Tools"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "6/110 Бур SDS-plus W-0106-A/Wynns Tools"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "6/160 д/перфораторов Бур SDS+ СТС-011 Стронг"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 28"

    "8/160 д/перфораторов Бур SDS+ (крестовой) СТС-040 Стронг"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "8/600мм д/перфораторов Бур СДС+ Матрих арт. 71061"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 30"

    "10/300 Бур SDS-plus W-0106-A/Wynns Tools"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 31"

    "10/600 д/перфораторов Бур SDS+ МАТРИХ арт. 71062"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 32"

    "10/1000 д/перфораторов Бур SDS+ СТС-011 Стронг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "12/600 д/перфораторов Бур SDS+ Матрих арт. 71063"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 34"

    "12/800 Бур SDS-plus 29314-800-12 ЗУБР"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 35"

    "14/800 Бур SDS-plus 29314-800-14 ЗУБР"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "14/300 д/перфораторов Бур SDS+ МАТРИХ арт. 71039"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "16/300 д/перфораторов Бур SDS+ МАТРИХ арт. 71041"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 38"

    "16/900 д/перфораторов Бур СДС+"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "18/1000 д/перфораторов Бур СДС+ MATRIX арт. 70981"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "20/300 д/перфораторов Бур СДС+ MATRIX арт. 70914"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 41"

    "32/400/460 д/перфораторов Бур SDS + усиленный Энкор арт. 9794"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Набор биметаллических коронок Standard, 9 шт. Bosch 2608580868"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Сверло ступенчатое 4-32мм Стронг СТМ-529"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Сверло ступенчатое 9-36мм Стронг СТМ-529"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "125*2,5*22 круг отрезной "Луга""

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 46"

    "230*2,0*22 круг отрезной "Луга""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 47"

    "Ножовочное полотно ручное Х6ВФ"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 48"

    "Отвертка-ручка с комбинированными битами для точных работ, РН0,РН00; SL1.5, SL3 Матрих 11598"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 49"

    "Набор отверток часовых 8пр. ЭНКОР пластик/кейс, набор арт. 19841"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "150 мм Утконосы С106L/Wynns Tools"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 51"

    "6*150 Отвертка шлицевая диэл. W0299 I/Wynns Tools"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 52"

    "5*125 Отвертка шлицевая диэл. W0299H/Wynns Tools"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 53"

    "Нож изолированный НМИ-02 (КВТ)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Нож электрика WS60/Wynns Tools"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 55"

    "Ножницы с двумя острыми концами прямые 145мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Набор рожковых ключей 12 шт. MATRIX Master 15242"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "Набор напильников Мастер БИБЕР 5шт 200мм 85306"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 58"

    "Антистатическая отвертка ProsKit SD-083-S5 00252359"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 59"

    "250 №2 напильник трехгр. с обрез.ручкой W-0086-С/Wynns Tools"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "300г Молоток с квад. бойком с обрез. ручкой W0159В, W0377C/Wynns Tools"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 61"

    "1,5 кг кувалда с фибергл. ручкой 3LB W0335B/Wynns Tools"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 62"

    "Ручка к молотку (большая)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 63"

    "800 г молоток с квад. бойком"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 64"

    "Скальпель остроконечный средний"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 65"

    "125 мм кусачки-бокорезы S-105B/Wynns Tools"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 66"

    "130 мм Бокорезы "мини", никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки// Matrix арт. 17814"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 67"

    "Бокорезы NWS 145 мм, С5.0/Н1.7/К8.0 134-62-145"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 68"

    "Бокорезы KNIPEX KN-7002140"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 69"

    "200 мм кусачки-бокорезы W608N/Wynns Tools"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 70"

    "Ремонтный набор автомобильного инструмент KROFT 38 предметов 203038"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "10 головка торцевая высокая 1/2" 6 гр. АвтоDело 39181-АD"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 72"

    "Набор STAYER "STANDARD"(торц. головки (3/8") на пласт рельсе,трещотка, удл., 6-24мм) арт. 27752-Н21"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Набор рожковых ключей в сумке 10 шт (6-32) "Профарсенал""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 74"

    "Набор рожковых ключей в сумке 9 шт (10-36) "Профарсенал""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 75"

    "НШИ №3 (10-32) (НИЗ)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 76"

    "Коронка буровая (110х70 мм; M22) MATRIX 70391"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 77"

    "500мм (8мм треуг.зуб) Ножовка по дереву"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 78"

    "1,0 ц/х сверло Со (ИнКо)"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 79"

    "2,0 ц/х сверло Со (ИнКо)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 80"

    "2,5 ц/х сверло Со (ИнКо)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 81"

    "4,0 ц/х сверло Со (ИнКо)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 82"

    "4,5 ц/х сверло Со (ИнКо)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 83"

    "6,0 ц/х сверло HSS (ИнКо)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 84"

    "Сверло Левиса СТРОНГ по дереву 10*460мм СТС-013"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 85"

    "10*300мм сверло по бетону ударное ЗУБР "Профи" арт. 2922-300-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 86"

    "12*300мм сверло по бетону ударное ЗУБР "Профи" арт. 2922-300-12"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 87"

    "Сверло ступенчатое 6-30мм Стронг СТМ-529"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 88"

    "12,0 ц/х сверло HSS (ИнКо)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 89"

    "Набор надфилей алмазных (10 шт.) 140х50х3 мм MATRIX / арт.15832"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 90"

    "Набор отверток SHTOK 10 шт. кейс 09904"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 91"

    "Отвертка c набором бит (34пред.) W0210/Wynns Tools"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 92"

    "Отвертка c набором бит (34пред.) W0210/Wynns Tools"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 93"

    "250мм Ножницы по металлу рычажные прямые W1110A/ Wynns Tools"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 94"

    "Набор пинцетов (2шт) SPARTA арт. 914805"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 95"

    "ПМ-12 ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ (200Х2,5 ММ)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 96"

    "Набор изолированных пинцетов (2шт) ProsKit 908-Т301"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 97"

    "Набор изолированных пинцетов (2шт) ProsKit 908-Т301"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 98"

    "Пинцеты, набор 4 шт. 32D423"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 99"

    "Лезвия для ножа 10шт. (18мм) (W550RP) W0176A/Wynns Tools"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 100"

    "Ключ разводной 200/38мм,KRAFTOOL арт. 27258-20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 101"

    "КР-30 (НИЗ) Ключ разводной"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 102"

    "КТР №3 (2") Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 103"

    "Шило хозяйственное, квадратное 6х100 мм// Matrix арт. 11758"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 104"

    "Набор инструментов 94 предмета, 12 гранные головки, STELS арт. 14118"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 105"

    "Набор слесарно-монтажный 58 пред. ЗУБР "ЭКСПЕРТ" арт. 27670-Н58"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 106"

    "Набор инструмента электрика 51пр. W051/Wynns Tools"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 107"

    "Диск для кустореза, Husqvarna SCARLETT 225-24 (1") 5784427-01"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 108"

    "Головка триммерн.в сборе автомат Easy-head (металлический упор)"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 109"

    "Цепь Forza 21 LP 18-0,325-1,5-72зв"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 110"

    "Цепь CHAMPION 3/8"-55-1,3мм- PRO (РМ) /D-050-55Е"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 111"

    "Шина CHAMPION 15"-0,325-1.3-64зв. 952922"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 112"

    "Напильник для заточки цепи Vallorbe 4,5/LC10000-03-45 Швейцария"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 113"

    "Напильник для заточки цепи Vallorbe 4,0/LC10000-03-532 Швейцария"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 114"

    "Масло CARVER цепное 0,946 л."

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 115"

    "Смазка для буров с алюминиевым амортизатором, 60г /Фит арт.81951"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 116"

    "Масло Rancher DYNALITE 2-т. минеральн. API ТВ 0,946 л. REZOIL"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 117"

    "Цепь Forza 21 LP 18-0,325-1,5-72зв"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 118"

    "Цепь CHAMPION 3/8"-50-1,3мм-57 PRO (VS) A050-VS-57E"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 119"

    "Цепь CHAMPION 3/8"-52-1,3мм PRO (РМ) A050-VS-52E"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 120"

    "Сверло ступенчатое 4-20мм Стронг СТМ-529"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 121"

    "Лезвия для ножа (10шт) 18мм арт. 793315 MATRIX"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 122"

    "Лезвие сегмент. ЗУБР "Эксперт" 5шт, 25мм арт. 09710-25-5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 123"

    "Набор надфилей (6 шт.) STAYER, с двух. комп. ручкой, 100мм арт. 16010-Н6_z01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 124"

    "115*2,0*22 круг отрезной Луга 11202м"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 125"

    "Сверло ступенчатое 6-30мм Стронг СТМ-529"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 126"

    "Антистатическая отвертка ProsKit SD-083-S5 00252359"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 127"

    "5*125 Отвертка шлицевая диэл. W0299H/Wynns Tools"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 128"

    "150 мм Утконосы С106L/Wynns Tools"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 129"

    "150мм Кусачки-бокорезы диэлектрич. до 1000В W306V/ Wynns Tools"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 130"

    "160 мм тонкогубцы, до 1000 В "Зубр" арт. 2214-3-16_z01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 131"

    "125 мм кусачки-бокорезы S-105B/Wynns Tools"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 132"

    "200 г молоток с круг. бойком"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 133"

    "Биты PH2*90 GRAFTMATE В42-22-0902 (1шт)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 134"

    "115*1,2*22 круг отрезной "Луга""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 135"

    "500мм (6,5мм треуг.зуб) Ножовка по дереву (Ижевск)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 136"

    "Ножовочное полотно ручное Х6ВФ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 137"

    "Подставка ЗУБР "Мастер" для паяльников, пластик арт. 55465"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 138"

    "Лупа 4-х и 6-кратная, D 70 и 20 мм, с рукояткой// Sparta арт. 913745"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 139"

    "Зажим для пайки "Третья рука" с лупой Sparta арт. 914605"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 140"

    "6/110 Бур SDS-plus W-0106-A/Wynns Tools"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 141"

    "6/160 д/перфораторов Бур SDS+ СТС-011 Стронг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 142"

    "Ножовочное полотно ручное Х6ВФ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 143"

    "3,0 ц/х удл. сверло HSS (ИнКо)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 144"

    "2,5 ц/х сверло удл. (105/60мм)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 145"

    "9,0 ц/х сверло удл. HSS"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 146"

    "11,0 ц/х сверло HSS (ИнКо)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 147"

    "4,5 ц/х сверло удл. HSS"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 148"

    "7,0 ц/х сверло удл. HSS"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 149"

    "12,0 ц/х сверло удл. (300мм) титан СТС-020"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 150"

    "14,0 ц/х сверло удл. (210/130мм)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 151"

    "13,0 ц/х сверло удл. (200/130мм)"

    Кол-во: 1.000

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