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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение инструментов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 11:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 351 239-98-71
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
belousova-is@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белоусова Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение инструментов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 14:00 GMT +310.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154811Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение инструментов
Начальная цена
253 346,79
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, город Челябинск, Молодогвардейцев,43 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
15 рабочих дней после поставки, доставка до склада поставщиком
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 14.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
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Кол-во: 1.000
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Кол-во: 10.000
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Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
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Кол-во: 1.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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Кол-во: 15.000
Кол-во: 43.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
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Кол-во: 23.000
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Кол-во: 5.000
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Кол-во: 4.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 40.000
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Кол-во: 5.000
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Кол-во: 4.000
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Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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Кол-во: 2.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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