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    Главная / Торги / Поставка трансформаторов для нужд Приуральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка трансформаторов для нужд Приуральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154810Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154810

    Наименование закупки

    Поставка трансформаторов для нужд Приуральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 08:40

    Документация процедуры

    Перечень_ИнтергазсертПриур_Ф.xlsx

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Опросный_лист.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    V.Baryshev@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барышев Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трансформаторов для нужд Приуральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154810Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трансформаторов для нужд Приуральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    460 421,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Приуральский филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 133АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор тока ТЛО-10 М1 А 0.5/5Р-20-5-75/5 31.5КА У3б"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Трансформатор тока ТЛО-10 М1 А 0.5/5Р-20-5-100/5 31.5КА У3б"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 3"

    "Трансформатор напряжения ЗНОЛ-35 III УХЛ1"

    Кол-во: 1.000

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