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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка системного блока сборки iRu, монитора Acer, клавиатуры, мыши
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 07:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
Почтовый адрес
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Контактный телефон
+7 846 212-37-16
Факс
Адрес электронной почты
i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиванов Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Самарская область, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Пермский край, Закупки и тендеры Башкортостан Республика
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системного блока сборки iRu, монитора Acer, клавиатуры, мыши
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.08.2020 06:00 GMT +324.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154807Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системного блока сборки iRu, монитора Acer, клавиатуры, мыши
Начальная цена
2 184 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область,Оренбургская область,Нижегородская область,Саратовская область,Пермский край,Башкортостан Республика, г. Самара - 443099, ул. Крупской, д.1, лит. Н3, 1 этаж; г. Оренбург - 460038, Проспект Дзержинского, д. 2; г. Нижний Новгород - 603000, Площадь М.Горького. 6; г. Саратов - 410052, ул. Елшанская, д.17; 617760, Пермский Край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 32 «А» г. Уфа - 450052, Проспект Октября, 69/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 30 календарных дней со дня передачи товара покупателю. Доставку включить в стоимость продукции
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Кол-во: 42.000
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