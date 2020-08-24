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    Главная / Торги / Поставка системного блока сборки iRu, монитора Acer, клавиатуры, мыши

    Поставка системного блока сборки iRu, монитора Acer, клавиатуры, мыши

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154807Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154807

    Наименование закупки

    Поставка системного блока сборки iRu, монитора Acer, клавиатуры, мыши

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 07:54

    Документация процедуры

    ТЗ_(ПК).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество ПАО "Газпром" Филиал ПАО "Газпром" "Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Самаре
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Почтовый адрес

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Контактный телефон

    +7 846 212-37-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Пермский край, Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка системного блока сборки iRu, монитора Acer, клавиатуры, мыши

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 06:00 GMT +324.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154807Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системного блока сборки iRu, монитора Acer, клавиатуры, мыши

    Начальная цена

    2 184 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область,Оренбургская область,Нижегородская область,Саратовская область,Пермский край,Башкортостан Республика, г. Самара - 443099, ул. Крупской, д.1, лит. Н3, 1 этаж; г. Оренбург - 460038, Проспект Дзержинского, д. 2; г. Нижний Новгород - 603000, Площадь М.Горького. 6; г. Саратов - 410052, ул. Елшанская, д.17; 617760, Пермский Край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 32 «А» г. Уфа - 450052, Проспект Октября, 69/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней со дня передачи товара покупателю. Доставку включить в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер персональный MT Intel Core i3 8100 DDR4 2666MHz DIMM 8ГБ Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Russian 256Gb SSD HD Graphics 630 Acer ET241Ybd IPS LED 23.8" 1920х1080 Клавиатура Oklick KB/M/Black, мышь Oklick"

    Кол-во: 42.000

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