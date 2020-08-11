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Наименование закупки
Медицинское оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 08:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Контактный телефон
+7 3952 78-39-07
Факс
+7 3952 24-36-73
Адрес электронной почты
popovichmn@irkutsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попович Михаил Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Медицинское оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.08.2020 09:00 GMT +311.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154802Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Медицинское оборудование
Начальная цена
242 111,65
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, 666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пгт. Магистральный, ООО «Газпром добыча Иркутск» База Освоения Газового ПромыслаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
. Оплата за поставленный Товар осуществляется Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо подписания Покупателем универсального передаточного документа (далее – УПД)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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