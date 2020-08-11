Условия договора

Условия оплаты и доставки

. Оплата за поставленный Товар осуществляется Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо подписания Покупателем универсального передаточного документа (далее – УПД)