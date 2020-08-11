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    Главная / Торги / Медицинское оборудование

    Медицинское оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154802Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154802

    Наименование закупки

    Медицинское оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 08:06

    Документация процедуры

    2._Договор_(медоборудование)_2020.docx

    3._Приложение_№_1_Спецификация.xls

    4._Приложение_№_2_Товарная_накладная.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Контактный телефон

    +7 3952 78-39-07

    Факс

    +7 3952 24-36-73

    Адрес электронной почты

    popovichmn@irkutsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попович Михаил Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Медицинское оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 09:00 GMT +311.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154802Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медицинское оборудование

    Начальная цена

    242 111,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пгт. Магистральный, ООО «Газпром добыча Иркутск» База Освоения Газового ПромыслаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    . Оплата за поставленный Товар осуществляется Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо подписания Покупателем универсального передаточного документа (далее – УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроодеяло специальное Термоэлит МАI 1 80ВТ 2.5КГ 1900х1820ММ водоотталкивающая ткань"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Укладка с педикулоцидными средствами УК-6П для проведения дезинсекции Р 3.5.2.2487-09 от 26.02.2009г."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Анализатор крови портативный с поверкой EasyTouch для определения уровня глюкозы и холестерина"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Укладка универсальная УК-5М эпидемиологическая МУ 3.4.2552-09 от 1.11.2009г."

    Кол-во: 1.000

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