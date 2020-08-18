www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка полиэтиленовых и изоляционных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 08:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 95-50-90
Факс
Адрес электронной почты
RozhkovaER@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рожкова Эльвира Рафаиловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полиэтиленовых и изоляционных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 08:00 GMT +318.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154801Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовых и изоляционных материалов
Начальная цена
122 009,21
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Сургут, ул. Индустриальная 47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика . Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортных расходов до склада Покупателя расположенного по адресу: Российская Федерация, 628412, Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 6.500
Кол-во: 7.000
Кол-во: 6.500
Кол-во: 8.000
Кол-во: 54.300
Кол-во: 17.300
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 6.150
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 72.000
Кол-во: 16.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.