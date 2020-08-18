Поставка полиэтиленовых и изоляционных материалов

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика . Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортных расходов до склада Покупателя расположенного по адресу: Российская Федерация, 628412, Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47