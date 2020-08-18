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    Главная / Торги / Поставка полиэтиленовых и изоляционных материалов

    Поставка полиэтиленовых и изоляционных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154801Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154801

    Наименование закупки

    Поставка полиэтиленовых и изоляционных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 08:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 95-50-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    RozhkovaER@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рожкова Эльвира Рафаиловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полиэтиленовых и изоляционных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 08:00 GMT +318.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154801Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовых и изоляционных материалов

    Начальная цена

    122 009,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Сургут, ул. Индустриальная 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика . Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортных расходов до склада Покупателя расположенного по адресу: Российская Федерация, 628412, Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента на основе поливинилхлорида электроизоляционная 15х0,20ММ"

    Кол-во: 6.500

    "Позиция 2"

    "Лента на основе поливинилхлорида электроизоляционная 15х0,20ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Лента на основе поливинилхлорида электроизоляционная 15х0,20ММ"

    Кол-во: 6.500

    "Позиция 4"

    "Лента на основе поливинилхлорида электроизоляционная 15х0,20ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Лента на основе поливинилхлорида электроизоляционная 15х0,20ММ"

    Кол-во: 54.300

    "Позиция 6"

    "Лента на основе поливинилхлорида электроизоляционная 15х0,20ММ"

    Кол-во: 17.300

    "Позиция 7"

    "Лента на основе поливинилхлорида электроизоляционная ГОСТ 16214—86 20х0,20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Лента на основе поливинилхлорида электроизоляционная ГОСТ 16214—86 20х0,20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Лента на основе поливинилхлорида электроизоляционная ГОСТ 16214—86 20х0,20"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Лента на основе поливинилхлорида электроизоляционная 30х0,20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Лента электроизоляционная ЛЭТСАР ЛП для восстановления изоляции кабеля с пластмассовой и бумажной изоляцией, для герметизации стыков (швов) и оконцевания кабелей напряжением до 35 кВ"

    Кол-во: 6.150

    "Позиция 12"

    "Лента виниловая ЛВ-1 ССД 19ММ 0.22ММ 10.8М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Лента на основе поливинилхлорида ЛВ-2 ССД 19х0.22ММ 18М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Лента мастичная на виниловой основе ЛВМ ССД 38ММх6М"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Лента виниловая ЛВЭ ССД 101ММ 30М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Лента мастичная ЛМ-1.5 ССД 38ММх1.5Мх3ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Пленка полиэтиленовая армированная 6Мх12М 0.2ММ прозрачная"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 18"

    "Лента изоляционная 2 ПОЛ односторонняя хлопчатобумажная"

    Кол-во: 16.000

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