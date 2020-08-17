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Наименование закупки
поставка шестеренчатых насосов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 04:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24
Почтовый адрес
692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24
Контактный телефон
+7 958 542-28-51
Факс
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Адрес электронной почты
a.bakin@iks.direct
Ф.И.О. контактного лица
Бакин Алексей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шестеренчатых насосов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 17:00 GMT +317.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154793Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шестеренчатых насосов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, Фокино, Заводская 24Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата, доставка включена в стоимость
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ИКС-ФОКИНО
Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО
Адрес местонахождения
692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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