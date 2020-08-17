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    Главная / Торги / поставка шестеренчатых насосов

    поставка шестеренчатых насосов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154793Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154793

    Наименование закупки

    поставка шестеренчатых насосов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 04:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФОКИНО
    Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО

    Юридический адрес

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Почтовый адрес

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Контактный телефон

    +7 958 542-28-51

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.bakin@iks.direct

    Ф.И.О. контактного лица

    Бакин Алексей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шестеренчатых насосов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 17:00 GMT +317.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154793Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шестеренчатых насосов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Фокино, Заводская 24Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата, доставка включена в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИКС-ФОКИНО
    Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО

    Адрес местонахождения

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "насос шестеренчатый НМШ 5-25 4/25"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "насос Ш 80"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    26.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    27 871
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
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