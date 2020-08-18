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    Главная / Торги / Поставка материалов для выполнения плана КР 2020 объектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Поставка материалов для выполнения плана КР 2020 объектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154788Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154788

    Наименование закупки

    Поставка материалов для выполнения плана КР 2020 объектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 16:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    v.kolotilkina@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колотилкина Валентина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для выполнения плана КР 2020 объектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154788Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для выполнения плана КР 2020 объектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Начальная цена

    2 164 582,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 20 по 30 (31) число месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит осветительный ОЩВ-6 УХЛ4 IР31 380/220В 25А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Крышка с заземлением лотка ДКС 35512 100х2000 ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 3"

    "Лоток неперфорированный DKC сталь оцинкованная 50х100х2000ММ 35012HDZ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 4"

    "Крышка с заземлением лотка ДКС 35512 100х2000 ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 5"

    "Консоль кабельная DKC BBM5010HDZ 100ММ сталь горячеоцинкованная"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Крышка с заземлением лотка ДКС 35512 100х2000 ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 7"

    "Крест равнопроходной SS316 400-8MM-SS 8ММ Altlok"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Фитинг обжимной DU-8M-SA DK-Lok нержавеющая сталь 316 Проходная муфта. 8ММ НД / Stainless Steel, Union, 8 mm OD/ Stainless Steel, Union, 8 mm OD"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Опора неподвижная 219-КП-А22 219ММ 09Г2С ТУ 3680-001-04698606-04"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Опора неподвижная 530-КХ-А12 530ММ Ст3пс ТУ 3680-001-04698606-04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Фитинг обжимной DT-8M-SA DK-Lok нержавеющая сталь 316 Проходной тройник с обжимными соединениями под трубку с наружным диаметром 8ММ/ Stainless Steel, Union Tee, 8 mm OD"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Угольник проходной Altlok 290-8MM-SS 8ММ SS316"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Щит осветительный ОЩВ-6 УХЛ4 IР31 380/220В 25А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Крышка с заземлением лотка ДКС 35512 100х2000 ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 15"

    "Лоток неперфорированный DKC сталь оцинкованная 50х100х2000ММ 35012HDZ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 16"

    "Плита дорожная железобетонная 2П30.18-30 3x1.75x0.17М 2.2Т ГОСТ 21924.2-84"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Крышка с заземлением лотка ДКС 35512 100х2000 ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 18"

    "Крест равнопроходной SS316 400-8MM-SS 8ММ Altlok"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Фитинг обжимной DU-8M-SA DK-Lok нержавеющая сталь 316 Проходная муфта. 8ММ НД / Stainless Steel, Union, 8 mm OD/ Stainless Steel, Union, 8 mm OD"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Фитинг обжимной DT-8M-SA DK-Lok нержавеющая сталь 316 Проходной тройник с обжимными соединениями под трубку с наружным диаметром 8ММ/ Stainless Steel, Union Tee, 8 mm OD"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Угольник проходной Altlok 290-8MM-SS 8ММ SS316"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Консоль кабельная DKC BBM5010HDZ 100ММ сталь горячеоцинкованная"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 23"

    "Крышка с заземлением лотка ДКС 35512 100х2000 ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 24"

    "Крест равнопроходной SS316 400-8MM-SS 8ММ Altlok"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Фитинг обжимной DU-8M-SA DK-Lok нержавеющая сталь 316 Проходная муфта. 8ММ НД / Stainless Steel, Union, 8 mm OD/ Stainless Steel, Union, 8 mm OD"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Фитинг обжимной DT-8M-SA DK-Lok нержавеющая сталь 316 Проходной тройник с обжимными соединениями под трубку с наружным диаметром 8ММ/ Stainless Steel, Union Tee, 8 mm OD"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Угольник проходной Altlok 290-8MM-SS 8ММ SS316"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Крышка с заземлением лотка ДКС 35512 100х2000 ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 29"

    "Крест равнопроходной SS316 400-8MM-SS 8ММ Altlok"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Фитинг обжимной DU-8M-SA DK-Lok нержавеющая сталь 316 Проходная муфта. 8ММ НД / Stainless Steel, Union, 8 mm OD/ Stainless Steel, Union, 8 mm OD"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Фитинг обжимной DT-8M-SA DK-Lok нержавеющая сталь 316 Проходной тройник с обжимными соединениями под трубку с наружным диаметром 8ММ/ Stainless Steel, Union Tee, 8 mm OD"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Угольник проходной Altlok 290-8MM-SS 8ММ SS316"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Шпатлевка Knauf Fugenfuller 25КГ ГОСТ 31387-2008"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Фанера марки ФСФ шпонированная береза 4/4 18ММ 2440х1220ММ ГОСТ 3916.1-96"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 35"

    "Плита ДСП ламинированная бук 2440х1830х16ММ 1, Е1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Фанера марки ФСФ шпонированная береза 4/4 18ММ 2440х1220ММ ГОСТ 3916.1-96"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Плита ДСП ламинированная бук 2440х1830х16ММ 1, Е1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Труба НПВХ техническая SDR17 110х6.6ММ ГОСТ 32415-2013"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 39"

    "Проволока стальная оцинкованная 3-О-1Ц 3.0ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 2.440

    "Позиция 40"

    "Проволока стальная оцинкованная 3-О-1Ц 3.0ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 1.300

    "Позиция 41"

    "Плита дорожная железобетонная ПД 20.15-17 3.503.1-93 2х1.5М В30 1.5Т"

    Кол-во: 8.000

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