Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сварной трубы малого диаметра для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар"

    Поставка сварной трубы малого диаметра для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 11:0011.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154787Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154787

    Наименование закупки

    Поставка сварной трубы малого диаметра для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 07:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    v.kolotilkina@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колотилкина Валентина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сварной трубы малого диаметра для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 11:00 GMT +311.08.2020 11:0011.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154787Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварной трубы малого диаметра для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар"

    Начальная цена

    934 297,23

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 20 по 30 (31) число месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 57х4ММ 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 2"

    "Труба 159х6ММ 20 ГОСТ 8732-78 ПЭПк-3Н ТУ 24.20.13-001-45657335-2017"

    Кол-во: 4.800

    "Позиция 3"

    "Труба 8х1ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Труба 57х4ММ 20 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.192

    "Позиция 5"

    "Труба 377х7ММ 20 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.640

    "Позиция 6"

    "Труба ВГП 40х3.5ММ 20 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 7"

    "Труба 108х4ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.040

    "Позиция 8"

    "Труба 325х8ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.187

    "Позиция 9"

    "Труба 159х6ММ 09Г2С ТУ 14-3р-1128-2007 ПЭПк-3Н"

    Кол-во: 0.040

    "Позиция 10"

    "Труба 89х4ММ 20 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.013

    "Позиция 11"

    "Труба 108х4ММ 09Г2С ТУ 14-3р-1128-2007 ПЭПк-М-Н"

    Кол-во: 0.290

    "Позиция 12"

    "Труба 159х6ММ 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.072

    "Позиция 13"

    "Труба 57х4ММ 20 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 14"

    "Труба ВГП 32х3.2ММ 20 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.016

    "Позиция 15"

    "Труба 159х6ММ 20 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.136

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 264214
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    264214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262588
    Поставка труб из нержавеющей стали для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка труб из нержавеющей стали для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    262588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Ценовой запрос № 263606
    Поставка трубы
    Поставка трубы
    263606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    ПАО "Газпром нефть"
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить