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Наименование закупки
Поставка толщиномеров для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 18:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-99-64
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
agaev-ny@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агаев Назыр Юсупбекович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка толщиномеров для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154784Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка толщиномеров для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"
Начальная цена
695 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Дагестан Республика, 368304, Республика Дагестан, г. Каспийск, ПСБ «Каспийск», ООО «Газпром трансгаз Махачкала»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных (для юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства – 15 рабочих) дней с даты подписания товарной накладной и фактической поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
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