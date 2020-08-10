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    Главная / Торги / Поставка толщиномеров для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Поставка толщиномеров для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154784Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154784

    Наименование закупки

    Поставка толщиномеров для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 18:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-99-64

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    agaev-ny@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Агаев Назыр Юсупбекович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка толщиномеров для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154784Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка толщиномеров для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Начальная цена

    695 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, 368304, Республика Дагестан, г. Каспийск, ПСБ «Каспийск», ООО «Газпром трансгаз Махачкала»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных (для юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства – 15 рабочих) дней с даты подписания товарной накладной и фактической поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Толщиномер ультразвуковой А-1210 для проведения толщинометрии труб, котлов, отливок и других объектов из металла и пластмасс"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Толщиномер ультразвуковой А1209 0.5…300мм +/- (0.5 % + 0,01 или 0.1ММ) -20...+50°С 290Г 127х66х30"

    Кол-во: 5.000

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