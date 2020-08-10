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    Главная / Торги / ЗПП 1260 Столы раскладные для Новгородского-Псковского филиала

    ЗПП 1260 Столы раскладные для Новгородского-Псковского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154778Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154778

    Наименование закупки

    ЗПП 1260 Столы раскладные для Новгородского-Псковского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 17:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (4012) 550995

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Varlamova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варламова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗПП 1260 Столы раскладные для Новгородского-Псковского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154778Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗПП 1260 Столы раскладные для Новгородского-Псковского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, В.НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту поставки в течении 15 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол складной Пикник 2 DS-1104 1200x600мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Стол складной Пикник 2 DS-1104 1200x600мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Стол складной 600x450x250/590мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стол складной Ника ССТ-3 530х525х70мм алюминий пластик водостойкий"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Стул складной Кедр Max"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Машина шлифовальная полировальная Robert Bosch GPO 14 CE 601389000 1400Вт 750...3000об/мин 180мм"

    Кол-во: 1.000

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