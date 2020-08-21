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    Главная / Торги / Аппарат телефонный проводной Siemens Gigaset DA610

    Аппарат телефонный проводной Siemens Gigaset DA610

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154775Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154775

    Наименование закупки

    Аппарат телефонный проводной Siemens Gigaset DA610

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 17:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    812

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Galina.Lupulchuk@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лупульчук Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Аппарат телефонный проводной Siemens Gigaset DA610

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 09:00 GMT +321.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154775Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аппарат телефонный проводной Siemens Gigaset DA610

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Связи, д.15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата через 7 рабочих дней после полной поставки товара Обмен документами по ЭДО. В счете указать срок поставки и гарантию на оборудование!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мультиметр цифровой APPA 503"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Обогреватель тепловентилятор, электрический Quattro Elementi QE-2000C 649-226 2кВт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Пушка тепловая Ballu BHP-P-3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Станция паяльная монтажно-демонтажная CT Brand CT-858"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Гигрометр психрометрический ВИТ-2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Аппарат телефонный проводной Siemens Gigaset DA610"

    Кол-во: 2.000

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